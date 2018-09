Os 5 rumores mais absurdos em torno da princesa Diana

O dia 31 de Agosto de 1997 amanheceu com uma notícia que chocou o mundo inteiro: a princesa Diana acabara de falecer na sequência de um aparatoso acidente em Paris, França. O motorista e o namorado da princesa, Dodi Al-Fayed, também não resistiram.

21 anos após a tragédia, Lady Di, que mantém o estatuto de mulher mais fotografada do mundo, continua a ser uma das figuras mais fascinantes dos tempos modernos. Com milhões de fãs no mundo inteiro, a mãe dos príncipes William e Harry de Inglaterra, ainda "vende" graças aos muitos rumores e teorias de conspiração que continuam a circular.

Entre essa permamente corrente de boatos, há alguns bem absurdos. Ora veja



1. William e Harry, ainda adolescentes, acompanharam a pé o cortejo fúnebre da mãe. Uma imagem tão marcante que se mantém na memória coletiva de todos nós. Contudo, corre o boato que os dois príncipes seguiam um caixão que se encontrava vazio.



2. Outro boato é que não existem restos mortais de Diana. Diz-se que é mentira que tenha sido enterrada na propriedade de família dos Spencer. Há quem afiance que foi cremada.

3. A lista dos supostos amantes da eterna "Princesa do Povo" continua a crescer. Amantes esses que até nunca se cruzaram com Diana...



4. O acidente de viação foi planeado pelo M16 (Serviço de Inteligência Britênico) com o intuito de matar a princesa, por ser muito incómoda para a família real.





5. Diana terá tido uma filha, Sarah. Trata-se de uma teoría muito rocambolesca que passa pela obrigação de Diana ter feitos testes médicos para saber se poderia engravidar e dar um herdeiro à coroa britânica. Para isso, os médicos extraíram vários óvulos e semén ao casal. Um dos especialistas terá, então, guardado óvulos de Diana que fecundou com um espermatozóide de Carlos. Implantou o óvulo da sua própria mulher. Nove meses depois nascia Sarah.