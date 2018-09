Vanessa Marquez apontou uma arma às autoridades em South Pasadena, Califórnia.

Vanessa Marquez de 49 anos, ex-atriz da série Serviço de Urgência, foi morta a tiro pela polícia na sua casa em South Pasadena, Califórnia.



As autoridades terão sido chamadas pelo senhorio para verificar o estado de saúde da antiga atriz pois estava "gravemente incapacitada". De acordo com o The Guardian, aquela não era a primeira vez que a polícia era chamada ao apartamento de Marquez.



Segundo declarações de Joe Mendoza, o oficial responsável por aquela área, a polícia chegou ao apartamento às 12h00 de sexta-feira e encontraram a atriz incapacitada e com "convulsões". Depois de falar com um médico de saúde mental, Marquez tornou-se agressiva e apontou uma arma à polícia.



As autoridades foram obrigadas a balear Vanessa que morreu já no hospital.