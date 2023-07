No sábado, dia 8, o cantor Harry Styles estava a abandonar o palco em Viena, Áustria, quando foi atingido na cara por um objeto voador. Em imagens entretanto partilhadas nas redes sociais, vê-se o cantor a tocar na cara, e a encolher-se antes de continuar a andar. Também Drake estava a atuar durante a abertura da sua nova digressão em Chicago, no dia 5, quando foi atingido por um telemóvel em palco, no pulso. O cantor continuou a canção So Anxious, e não se magoou.