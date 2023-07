Depeche Mode regressam a Portugal em março de 2024

Os Depeche Mode atuam a 19 de março de 2024, no Altice Arena, em Lisboa, num concerto integrado na ronda europeia da "Memento Mori Tour", informou esta segunda-feira a promotora.



A banda britânica confirmou hoje espetáculos para mais 29 datas na Europa, entre os quais se inclui o da capital portuguesa, que se somam aos de estádios e arenas marcados para este verão e o próximo outono na Europa, México, Canadá e Estados Unidos.





View this post on Instagram A post shared by Depeche Mode (@depechemode)

Os Depeche Mode lançaram em março "Memento Mori", o 15.º projeto de estúdio do grupo de música eletrónica.Tal como com "Spirit" (2017), "Memento Mori" tem produção de James Ford, que já colaborou com grupos como Arctic Monkeys e Florence + The Machine.As novas datas da digressão começam a 22 de janeiro de 2024, na O2 Arena, em Londres, no Reino Unido, a que se segue uma série de concertos que terminam em 5 de abril, na Lanxess Arena, em Colónia, Alemanha.Com mais de 110 datas, e mais de dois milhões de bilhetes já vendidos, a "Memento Mori Tour" "ameaça tornar-se uma das maiores da banda até ao momento e assinala a primeira digressão do grupo desde a morte do teclista e baixista, Andy Fletcher, em maio de 2022, aos 60 anos", escreve a promotora Everything is New.A última vez que os Depeche Mode atuaram em Portugal foi em 2017, integrados no cartaz do festival Alive desse ano. Os bilhetes vão ser postos à venda na sexta-feira e os preços variam entre os 55 euros e os 90 euros.Os Depeche Mode somam mais de 100 milhões de discos vendidos, uma audiência de mais de 35 milhões de fãs em todo o mundo, e continuam a ser "uma força musical em evolução e com influência", escreve a promotora portuguesa. Na "Memento Mori Tour", os Depeche Mode voltaram a associar-se à marca de relógios de luxo suíça Hublot para apoiar os esforços de caridade da banda.Ao longo da digressão, a Hublot e os Depeche Mode irão apoiar a Conservation Collective, uma rede global de fundações que promovem iniciativas ambientais de base, direcionada para projetos que visam combater a poluição plástica, a gestão de resíduos e a limpeza do ambiente.A banda britânica irá ainda colaborar com a equipa Green Nation da Live Nation para reduzir o uso de plásticos descartáveis, melhorar a reciclagem e diminuir o desperdício alimentar e de outros materiais durante a digressão e nos locais dos concertos, acrescenta a nota da promotora.