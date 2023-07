Bons e maus, os momentos que marcaram o NOS Alive 2023

Os grandes nomes foram consagrados, a pop brilhou mais forte e alguns queridos do público ficaram aquém na 15ª edição do festival de Algés.

Foi um grande ano para (quase todos) os cabeças-de-cartaz: felizmente para uma edição relativamente vazia de novidades entre os artistas mais antecipados, não houve motivos para desilusões entre quem comprou bilhete pelas letras grossas. Depois de notórias dificuldades ao longo da tarde do primeiro dia no Palco NOS, as condições sonoras recuperaram mesmo a tempo dos Red Hot Chili Peppers, o primeiro grande concerto da noite (fica por averiguar se terá sido a própria banda a responsável pela melhoria do som, mas o facto é que não se voltaram a sentir as mesmas fragilidades ao longo de todo o festival).