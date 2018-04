Foram cinco os conjuntos usados por Beyoncé no regresso aos palcos, em Coachella, depois de um ano retirada devido à gravidez de gémeos. A estrela pop não defraudou os seus admiradores e, além de um espectáculo musical elogiado em todo o mundo, conquistou pela roupa com que subiu a palco. E com a qual aproveitou para enviar várias mensagens.

A roupa mais comentada foi um conjunto de tendência egípcia, com um body e capa pretos e dourados. Na cabeça, uma touca da mesma cor. O conjunto fazia lembrar a deusa Nerfetiti, símbolo da beleza e do feminismo.





Quando chegou a altura de cantar Single Ladies, a roupa de Beyoncé não seria tão arrojada, mas estava igualmente impregnada de mensagens. A sua camisola, cujo desenho formava hexágonos, tinha um símbolo formado pelo busto da deusa egípcia, uma abelha, uma pantera negra e um punho negro. No centro e em cima, o olho de Horus, símbolo que significa poder e protecção. Com esta roupa, a cantora norte-americana colocava-se ao lado da defesa dos direitos da comunidade negra dos EUA.









Os seguidores mais atentos da artista repararam ainda noutro detalhe curioso: a artista mudou também a cor das unhas, para as combinar da melhor maneira com as roupas que escolheu para os diferentes momentos da actuação.

So am I the only one who noticed when @Beyonce went to change outfits she changed her damn nail polish? We don’t deserve her! @coachella #coachella #beychella pic.twitter.com/R27kQ5lIBs