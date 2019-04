Modelo portuguesa, de 27 anos, pondera não tirar o biquíni. Evento realiza-se na Califórnia.

O Coachella, um festival realizado na Califórnia, nos EUA, já arrancou. Trata-se de um dos eventos mais badalados, que conta com artistas de renome, conhecidos em todo o mundo. Um festival em que inúmeros famosos, das mais diversas áreas, se reúnem para momentos de pura diversão.



Tal como tem sido habitual, Sara Sampaio fez questão de marcar presença na edição de 2019. O anjo português partilhou com os seus seguidores o início das festividades e mostrou o calor que se faz sentir na Califórnia.



Na sua conta pessoal de Intagram, a manequim publicou várias imagens nas quais surge com um biquíni bastante reduzido, que evidência a sua silhueta.



Bastante ousada e atrevida, Sara Sampaio fez questão de dizer aos seguidores que não irá tirar o biquíni durante todo o fim de semana de festa.