Mulher de Jay-Z não terá achado piada à brincadeira da atriz.

O mistério parece ter chegado ao fim: foi finalmente revelada a identidade da mulher que mordeu o rosto de Beyoncé durante uma festa em Los Angeles, em Dezembro do ano passado.



Segundo várias fontes revelaram ao site de notícias Page Six, a autora da 'mordidela' terá sido a atriz Sanna Lathan, que alegadamente estaria sob o efeito do consumo de drogas.



De acordo com o jornal The Sun, a estrela do filme Alien Vs Predator estava a conversar com Jay-Z, o marido de Beyoncé, durante uma festa privada em casa do casal multimilionário. Quando a cantora se aproximou do marido, terá sido mordida no queixo pela actriz, algo que não terá sido um gesto muito do seu agrado.



Entretanto, a actriz já veio desmentir as acusações de que é alvo e garantiu que jamais o fez. "Vocês são engraçados. Em nenhuma circunstância eu mordi a Beyoncé e, se o tivesse feito, teria sido uma mordida de amor", pode ler-se no twitter de Sanna Lathan.





Y’all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would’ve been a love bite — Sanaa Lathan (@justsanaa) 26 de março de 2018

A história veio à tona pela voz de Tiffany Haddish, amiga de Beyoncé, que revelou durante uma entrevista o que tinha acontecido, sem nunca revelar a identidade da visada. A comediante revelou ainda que viu a cantora a agarrar no braço do marido e a dizer algo como "esta vadia acabou de me morder", referindo-se à autora da "mordidela".Tiffany confessou que ficou inclusivé mais irritada do que a própria Beyoncé, e que foi esta que teve de a acalmar. "Ela veio ter comigo e pediu-me para eu não ligar porque a pessoa não era assim o tempo todo e que já tinha passado", revelou.Quando a história se tornou notícia, foram muitos os fãs da Beyoncé que utilizaram as redes sociais para expressar a sua indignação. "Como é que alguém se atreve a morder o queixo da 'Queen Bey'?", escreveu um dos fãs no Twitter.