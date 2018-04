Madonna parece ter voltado para o seu ex-namorado Kevin Sampaio, modelo português.Sampaio, de 31 anos, publicou uma fotografia com as filhas gémeas da cantora na sua conta pessoal de Instagram, o que parece sugerir que os dois voltaram a estar juntos.A imagem foi posteriormente apagada já que, ao que apurou o Correio da Manhã , Madonna, de 59 anos, pretender manter o romance em segredo.Ela quer que tudo continue como está e nunca gostou que a sua vida pessoal fosse falada", diz uma fonte.O ano passado, Madonna mudou-se para Lisboa à semelhança do que haviam feitos muitos famosos nos últimos anos.