Este verão não há pimba-pimba

Com o verão mais atípico das suas vidas, sem espetáculos pelo país, Quim Barreiros e outros cantores populares como Augusto Canário, José Malhoa, o grupo Sons do Minho, Zé Amaro ou Zezé Fernandes têm-se juntado todas as semanas para jantar, conviver e cantar ao desafio. "Jantamos, bebemos uns copos de água e no fim não faltam umas cantiguinhas. Isto não era possível se não fosse a Covid!", diz Quim Barreiros com a sua característica gargalhada. Na última quinta-feira, o encontro foi no restaurante Cancela Velha, em Marco de Canavezes, onde comeram anho assado em forno de lenha, prato típico da região. O criador de músicas com refrões que toda a gente conhece, como "quero cheirar teu bacalhau", lembrou-se de fazer uma foto "da malta" e enviou-a à SÁBADO por whatsapp.Em mais de seis décadas, esta é a primeira vez que Quim Barreiros – que aos 9 anos já atuava nas bandas do pai, a tocar concertina – não anda pelas festas e romarias: "Os 124 espetáculos que tinha marcados de abril a dezembro foram todos adiados para o ano que vem. A única coisa que sei é que estou vivo... têm-me convidado para os drive in’s e trios elétricos, mas isso não é para mim. Preciso de ter os pés no palco e o público a cantar e a dançar comigo".