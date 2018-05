Só viaja de avião privado, tem uma casa de bonecas em tamanho real, vai ao salão de beleza e dorme com os pais. Mas a mãe insiste que ela é igual aos outros miúdos.

Sophia Ecclestone-Rutland fez 4 anos no dia 17 de Março e a mãe, Tamara Ecclestone, organizou-lhe uma festa de aniversário ao alcance de muito poucos, fotografou-a em cima de uma montanha de presentes e publicou imagens no Instagram. E de novo choveram críticas nos media e nas redes sociais à filha mais velha de Bernie Ecclestone – que é a mãe da "miúda mais mimada do Reino Unido".



A festa de Fifi, como lhe chamam, teve como tema os unicórnios. Contou com a actuação de um DJ e teve dois bolos de aniversário – um era quase do tamanho dela. Nada a que não esteja habituada desde que nasceu. De facto, no primeiro aniversário, quando ainda nem força tinha para soprar as velas, a comemoração foi ainda mais excessiva. Os jardins da mansão da família foram transformados num autêntico zoo, com ovelhas, póneis, cães e até uma zebra para passear os convidados, recebidos por uma actriz vestida de Elsa, a princesa de Frozen, que os levava para um castelo gigante feito de balões cor-de -rosa. A imprensa revelou que a socialite britânica terá gasto cerca de 80 mil euros.



Casa com 50 empregados

Tamara Ecclestone, de 33 anos, mora em Kensington, uma das zonas londrinas mais exclusivas, numa casa de 57 divisões avaliada em 80 milhões de euros e que exige mais de 50 empregados. Ela e a irmã, Petra, de 29 anos – filhas do segundo casamento do antigo magnata da Fórmula 1 Bernie Ecclestone e da ex-modelo croata Slavica –, sempre foram conhecidas pelas suas vidas de excentricidades. Estudaram na prestigiada Francis Holland School, em Londres, mas nenhuma delas trabalha, nem tem profissão. Ir a festas, viajar, fazer compras e agora cuidar dos filhos são as principais ocupações. Passavam as férias de Inverno no chalé da família em Gstaad, na Suíça, e as de Verão no Mediterrâneo, a bordo do seu iate. Em 2011, Tamara quis mudar a imagem que considerava que tinha – "uma inútil, oca e malcriada", nas suas próprias palavras – e decidiu mostrar o dia-a-dia num reality show. O efeito terá sido ainda pior. Depois de várias relações atribuladas, em 2013 casou-se com o empresário Jay Rutland, de 37 anos. Conheceram-se em Janeiro, casaram-se em Junho e nove meses depois nasceu Sophia. No final de 2017, apresentou-se em Tamara’s World, transmitido no canal britânico ITVBe.



Nesse programa, a milionária ofereceu uma visita guiada à sua casa, em que mostrou um incrível closet – cheio de carteiras Birkin, da Hermès, algumas personalizadas com fotos dela e de Fifi. Os dias de Tamara começam com as duas assistentes pessoais a prepararem-lhe o banho, na banheira de ouro, e a fazerem-lhe um resumo da agenda, que consiste nos mais diversos tratamentos de beleza. "O meu pai diz sempre que trabalhou muito para que nós possamos ter uma vida completamente diferente da sua. Não quer que nos preocupemos com dinheiro, quer que o desfrutemos", afirmou Tamara numa entrevista. Agora, ela parece aplicar o mesmo princípio à única filha.



Tamara assegura que Fifi não é mimada, nem mal-educada, e que "até partilha os seus brinquedos com as outras crianças". Só que, por mais que se empenhe em garantir que a filha é igual às outras, depois publica nas redes sociais imagens que revelam que o seu estilo de vida é tudo menos comum.



Dorme na cama dos pais

À revista Closer chegou a dizer que Fifi "nunca viajou em económica, só de avião privado, mas já andou de autocarro e de metro, em Nova Iorque". Apesar de tudo, Tamara admite que estraga a filha: "É muito difícil não lhe dar tudo o que ela quer." Quando completou 2 anos, Fifi recebeu uma casa de bonecas que é uma réplica da mansão dos pais – oferecida pela tia Petra, e que custou 12 mil euros. No último Natal, deram-lhe um calendário de advento, em forma de casa, que tinha presentes em vez do tradicional chocolate para cada dia. A surpresa da porta do dia 9 era um cão – e a mãe documentou tudo isso no Instagram, no qual tem mais de 400 mil seguidores.



Tamara nunca quis uma baby-sitter nem a deixa ir à creche. Diz que é "muito ansiosa" e prefere ser ela a tratar da sua "bebé", que partilha a cama com os pais e que ainda é amamentada – um orgulho tão grande para a mãe que ela foi capa da revista Fabulous, com a criança junto ao peito. Desde que nasceu, Fifi viaja com os pais para todo o lado. Só no último mês, estiveram em Gstaad, nos Emirados Árabes Unidos, nas Bahamas e no México. Também acompanha a mãe ao salão de beleza para fazer manicura e pedicura, até porque já é uma empresária e tem uma imagem a preservar. Fifi & Friends é uma marca de produtos de higiene para crianças em que, reza o marketing, a própria Fifi tem a última palavra quanto às fragrâncias, texturas, cores e anúncios. Apesar de não se cansar de afirmar que a maternidade tem sido a "experiência mais extraordinária" da sua vida, Tamara já anunciou que "Fifi nasceu para ser filha única".



Artigo originalmente publicado na edição n.º 729, de 19 de Abril de 2018.