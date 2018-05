Primeira-dama brasileira saltou para lago para salvar cão

Marcela Temer saltou para dentro de um lago no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente brasileiro.

A primeira-dama brasileira, Marcela Temer, saltou para dentro de um pequeno lago para resgatar o seu cão Picoly.



Segundo a imprensa brasileira, a primeira-dama passeava com o filho, quando o animal entrou na água, atrás de patos. O cão não conseguia voltar à margem e a primeira-dama resolveu salvá-lo.



O incidente terá ocorrido a 22 de Abril, mas veio apenas agora a público, informa a Globo.



Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional que acompanhava o passeio foi demitida do cargo de protecção da primeira-dama por não ter ajudado a salvar Picoly.





Picoly está na família do presidente Michel Temer desde 2016, que conta também com a companhia de um golden retriever chamado Thor.