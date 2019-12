Ex-marido da princesa Marta Luísa da Noruega encontrado morto

Haroldo V e a rainha Sónia

O escritor Ari Behn, ex-marido da princesa Marta Luísa da Noruega , suicidou-se esta semana aos 47 anos. A informação foi avançada pelo seu agente. "Com grande dor no coração, os familiares mais próximos de Ari Behn informaram hoje [quarta-feira] que tirou a própria vida. Pedimos respeito à nossa vida privada de agora em diante", disse o representante do escritor, Geir Håkonsund, em nota enviada aos meios de comunicação locais."Ari foi uma parte importante da nossa família durante muitos anos, e guardamos lembranças calorosas e afetuosas", afirmou a Casa Real da Noruega em comunicado. "Estamos agradecidos por tê-lo conhecido. Lamentamos que as nossas netas tenham perdido o seu querido pai. Tenham uma profunda compaixão pelos seus pais e irmãos, que agora perderam o seu amado filho e irmão", concluiram o reiTambém os principes herdeiros Haakon e Mette-Marit lamentaram a morte do escritor, escreve o El País. "Foi um bom amigo, um querido membro da família e um tio maravilhoso, com quem compartilhámos muitos dos pequenos e grandes momentos da vida".

Ari Behn publicou três romances, três coleções de contos e um livro sobre o seu casamento. Marta Luísa e Ari Behn casaram-se em 2002 e separaram-se há dois anos. Tiveram três filhas: Maud, de 16 anos, Leah, de 14 e Emma, de 11.