Acabou! Nicole Kidman e Keith Urban divorciam-se ao fim de 19 anos de casamento

Acabou o amor entre Nicole Kidman e Keith Urban que estiveram 19 anos casados. Mas enquanto os fãs foram apanhados de surpresa, o mesmo não se pode dizer dos amigos mais próximos do casal: era do conhecimento dos mais íntimos que o casamento entre a estrela de Hollywood e o músico há muito que tinha chegado ao fim.

“Eles já estavam separados há bastante tempo”, disse uma fonte à revista 'People' tendo ainda acrescentado que a "separação não era um segredo" para ninguém. Enquanto isso um amigo de Keith Urban adiantou que o divórcio era "inevitável" dado a fase em que o casal se encontrava.

Casados desde 2006, Nicole e Keith são pais de duas filhas: Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14. A última vez que o casal foi visto em público foi no passado mês de junho, durante um jogo da FIFA Club World Cup em Nashville. Pouco depois, a atriz australiana publicou uma fotografia a preto e branco em que se mostrava ao lado do marido para assinalar os 19 anos de casamento.

"Nicole fez o melhor que pôde para tentar salvar o casamento”, afiança a fonte à referida publicação, acrescentando: “Ela não queria que terminasse assim.” Adianta ainda a 'People' que a atriz se tem apoiado muito nas filhas e, sobretudo, na irmã Antonia Kidman para superar esta fase mais difícil da sua vida.