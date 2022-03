A família secreta de Vladimir Putin

"Tenho uma vida privada na qual não admito interferência", avisou Vladimir Putin na conferência de imprensa anual, em 2008. O aviso era, na verdade, uma ameaça. Pouco tempo antes, o jornal Moskovsky Korrespondent publicara um artigo em que garantia que o presidente da Rússia se tinha divorciado e se ia casar com a ex-ginasta olímpica Alina Kabaeva. O diário foi visitado por agentes da agência federal de segurança, sucessora do KGB, e encerrado seis dias depois.



Mais recentemente, o ano passado, o site de investigação Proekt.ru publicou um artigo sobre Svetlana Krivonogykh, de 46 anos, uma ex-empregada de limpeza de uma loja de São Petersburgo, que terá sido amante do ditador nos anos 90 e mãe da sua filha ilegítima, Luiza-Ekaterina Krivonogykh. Mais uma vez, o site de investigação foi encerrado. O seu editor, Roman Badanin, foi acusado de ser um agente do exterior e, temendo ser preso, exilou-se nos Estados Unidos.



Luiza-Ekaterina, de 18 anos, tem grandes semelhanças físicas com Vladimir Putin, e publicava fotos da sua vida de luxo em Paris, França, no Instagram, entretanto apagadas. Também as fotos de Svetlana Krivonogykh a sobrevoar o Mónaco de helicóptero desapareceram após a publicação do artigo. A ex-empregada terá conhecido Putin quando este era vice-presidente da câmara de São Petersburgo, entre 1994 e 1996, e casado. O seu nome e o da filha surgem como proprietárias de várias empresas sediadas em offshores com contratos milionários com empresas estatais, segundo denunciou o opositor do regime, Alexei Navalny, num vídeo antes de quase morrer envenenado e acabar na cadeia.