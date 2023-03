Evan Rachel Wood nega ter pressionado modelo a denunciar abusos de Marilyn Manson

A atriz Evan Rachel Wood negou ter pressionado uma modelo a denunciar o cantor Marilyn Manson de abuso sexual.







Evan Rachel Wood e Marilyn Manson Sábado

Brian Hugh Warner (nome verdadeiro do músico) por abuso sexual, rapto e tráfico humano, em 2021. No entanto, no início do ano, retirou as queixas, afirmando que tinha "sucumbido à pressão de Evan Rachel Wood para fazer acusações que não eram verdadeiras".

Ashley Morgan Smithline, a modelo em causa, afirmou que apenas tinha denunciado o músico de violência sexual por ter sido manipulada pela atriz a fazê-lo. Para desmentir estas afirmações, Evan Rachel Wood divulgou imagens das conversas que manteve com a modelo no Instagram, as mensagens de texto trocadas entre as duas, bem como os áudios de conversas trocados nos últimos três anos.Smithline apresentou queixa contraWood mostrou, em tribunal, uma gravação na qual Smithline admite que o advogado de Manson, Howard King, lhe tinha pedido para que ela dissesse a outras pessoas que a sua denúncia "fazia parte de uma estratégia". Wood lembrou ainda que em 2021, a modelo tinha admitido numa entrevista à revista People que não estava a conseguir lidar com os comentários de ódio dos fãs do cantor espalhados pelas redes sociais."A verdadeira pressão de que Smithline foi alvo não foi para fazer alegações contra o cantor, mas sim para retirá-las. Portanto, a declaração de Smithline não é de confiança", assume a representação de Wood num documento citado pela revista Rolling Stone.Em 2018, em plena era Me Too, Evan Rachel Wood relatou ao Congresso dos Estados Unidos ter sido sexual e emocionalmente abusada. "Começaram pouco a pouco, mas [os abusos] intensificaram-se com o tempo, incluindo ameaças contra a minha vida e ataques psicológicos. Ele dizia que me amava e violou-me enquanto achava que eu estava inconsciente", contou na altura. Dois anos depois revelou que o seu agressor era Marilyn Manson, com quem namorou durante três.Pelo menos cinco mulheres publicaram na rede social Instagram, quase em simultâneo com a denúncia de Wood, denúncias contra o artista. Smithline foi uma delas.Manson, de 52 anos, ficou conhecido pela criação de uma personagem perturbadora, de inspiração gótica. O nome do artista é uma junção do nome próprio da icónica atriz norte-americana Marilyn Monroe e com o apelido do homicida Charles Manson, responsável pela morte da atriz Sharon Tate.