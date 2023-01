A vingança de Pamela Anderson

Ícone cultural dos anos 90, escreveu as suas memórias depois de recusar participar na série sobre o roubo da cassete de vídeo com cenas de sexo com o ex-marido Tommy Lee.

Uma sobrevivente, não uma vítima/ E viva para contar a história real.” Foi assim, com um poema, que Pamela Anderson anunciou a sua autobiografia, na recém-criada conta de Instagram. Fê-lo um mês depois da estreia de Pam & Tommy, em fevereiro do ano passado, a série que conta a história do roubo da cassete de sexo da atriz e do ex-marido Tommy Lee, e sobre a qual ela manteve silêncio, até agora. Love, Pamela foi escrito pela própria sem qualquer colaboração. “Sempre escrevi. Tenho escrito diários a minha vida toda”, disse à revista People.