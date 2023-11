D. Maria II: A menina que veio do Brasil para ser Rainha em Portugal

“Irei à avenida sem nenhuma guarda, é o que faço sempre que se anunciam distúrbios”, escrevia a Rainha D. Maria II, com 17 anos, ao marido D. Fernando II. A última chefe de Estado mulher de Portugal era determinada. Já tinha ultrapassado uma guerra civil, revoltas e sucessivas quedas de governo, muitas intrigas à medida que a monarquia constitucional dava os primeiros passos. Ao mesmo tempo tentava modernizar um País fustigado pelas invasões francesas do início do século XIX e por uma profunda crise financeira. Mas a carioca Maria da Glória nunca abandonaria o cargo. Nem quando quiseram que abdicasse em nome do filho, D. Pedro. Só deixaria o trono ao morrer, há 170 anos.