Millie Bobby Brown acusa David Harbour de assédio no trabalho

A atriz terá apresentado uma queixa interna por comportamentos de assédio moral durante as gravações da última temporada, embora nem a Netflix nem os protagonistas tenham confirmado oficialmente as acusações.

Nos últimos dias, a imprensa internacional noticiou uma alegada tensão entre Millie Bobby Brown e David Harbour, colegas de elenco da série Stranger Things, da Netflix. Segundo alguns meios de comunicação, Millie teria apresentado uma queixa interna acusando Harbour de comportamentos considerados assédio moral e bullying durante as gravações da quarta e última temporada, iniciadas em janeiro. No entanto, até ao momento não existem confirmações oficiais por parte da Netflix, da própria Millie Bobby Brown ou de David Harbour.



Millie Bobby Brown e David Harbour envolvidos em polémica sobre alegado assédio em Stranger Things

De acordo com as mesmas fontes, Harbour, de 50 anos, terá sido alvo de uma investigação interna na sequência das alegações, embora o resultado dessa investigação não tenha sido divulgado. Page Six avançou ainda que Millie Bobby Brown, de 21 anos, terá contado com um representante pessoal presente em algumas filmagens do final da série.

Ao mesmo tempo, David Harbour tem sido destaque nos media devido ao lançamento do novo álbum da sua ex-mulher, Lily Allen, West End Girl, lançado a 24 de outubro de 2025. Allen reconheceu que o projeto foi inspirado na dissolução do seu casamento com o ator, embora sublinhe que a abordagem é “factual com licença artística”. O álbum tem sido amplamente descrito como um “álbum de separação”, abordando temas como traição, infidelidade, relações abertas e o sentimento de reafirmação pessoal após o fim de uma relação.

A alegada tensão entre Millie Bobby Brown e David Harbour surge, assim, num momento em que o ator já se encontra associado a outra narrativa de natureza emocional e pessoal. Esta sobreposição de histórias não comprova qualquer relação direta entre os dois casos, mas contribui para intensificar o interesse mediático e o debate público em torno das dinâmicas de poder, do ambiente de trabalho e da gestão das relações pessoais na indústria do entretenimento.