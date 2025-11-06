Sábado – Pense por si

Sofia Aparício: “Acordo a achar que os guardas me estão a entrar pela cela adentro”

10:02
De modelo icónica e atriz consagrada a voz incómoda na defesa dos direitos humanos, Sofia Aparício leva consigo a elegância de quem já pisou todas as passadeiras – e a inquietação de quem viu o estado do mundo de perto, a bordo de uma flotilha humanitária rumo a Gaza.

Ainda acorda a meio da noite, a respiração presa entre o sonho e o terror. “Acordo a achar que os guardas me estão a entrar pela cela adentro, que tenho a mira apontada à cabeça e os cães…” A memória ainda não se aquietou. Há marcas que não se veem, mas que permanecem como ecos, a lembrar que a  não terminou no regresso. A atriz, modelo e ativista Sofia Aparício foi uma das portuguesas a bordo da flotilha que transportava ajuda humanitária, ao lado de Mariana Mortágua e Miguel Duarte.

Sofia Aparício fala sobre direitos humanos e as suas experiências Pedro Ferreira/ Medialivre

Uma conversa para ler na .

Tópicos Transportes Terrorismo Celebridades Sofia Aparício Faixa de Gaza
