Tom Brady tem uma cadela clonada e tendência já vai além dos famosos

Procedimento não pode ser feito na Europa mas há empresas que recolhem os tecidos e os enviam para os Estados Unidos

E se fosse possível clonar o seu animal de estimação que morreu? À primeira vista parece uma ideia irreal, mas a verdade é que já há quem o faça. Tom Brady, ex-jogador de futebol americano, revelou que a sua cadela Junie é um clone de Lua, outra que morreu em 2023 e que tinha adotado com a ex-mulher, Gisele Bündchen.



Tom Brady com a cadela 'Lua' Instagram/Tom Brady

Clonar animais de estimação começou por ser uma moda entre celebridades, Barbra Streisand e Paris Hilton também clonaram as suas amadas cadelas, mas a tendência está a sair da esfera do 'cor de rosa'. Segundo o jornal The Times, no reino Reino Unido há cada vez mais donos a guardar amostras de gatos e cães, com o intuito de criar clones.

O procedimento não pode ser feito na Europa, uma vez que as normas da União Europeia proíbem o procedimento - na Grã-Bretanha também -, mas as amostras podem ser enviadas para os Estados Unidos.

A responsável pelo laboratório inglês 'Gemini Genetics', que recolhe as amostras em solo britânico, confirma o crescente interesse na clonagem, um processo que pode custar 40 mil libras, cerca de 45 mil euros. "Se um animal morreu, ou se o dono sabe que o fim está próximo, um veterinário pode recolher uma amostra de pele. Cultivamos as células e mantemo-las até que o dono decida o que fazer”, contou Lucy Morgan. "O Gemini possui mais de 6 mil amostras de ADN, incluindo espécies raras armazenadas para conservação, bem como de gatos, cães e cavalos."

Se o dono do animal decidir avançar com o procedimento, as amostras são depois enviadas para os Estados Unidos, onde nascerá o clone, que pode não ser exatamente igual ao original. "Os donos sabem que um clone não é uma réplica, mas pode ser uma maneira de uma pequena parte daquele animal continuar a viver com eles".

A cadela de Tom Brady foi clonada pela 'Viagen', uma empresa que foi recentemente adquirida pela 'Colossal Biosciences', da qual o antigo quarterback é investidor, juntamente com Paris Hilton e Peter Jackson, diretor em Hollywood de filmes como 'O Senhor dos Anéis'.

Mesmo não sendo uma réplica de Lua, Tom Bray está satisfeito com Junie, pois tem por perto de si uma 'parte' do antigo animal. "Amo os meus animais, eles significam tudo para mim e para minha família. A 'Colossal' deu à minha família uma segunda oportunidade com um clone da nossa amada cadela."