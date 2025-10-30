Chegou o trailer da última temporada de 'Stranger Things'

A contagem decrescente para o final de "Stranger Things" já começou. A última temporada vai ser dividida em três partes e os primeiros quatro episódios chegam à Netflix a 27 de novembro.

A série que acompanha as experiências sobrenaturais de um grupo de adolescentes na cidade (fictícia) de Hawkins está prestes a chegar ao fim e a Netflix acaba de lançar o trailer oficial da última temporada. Os oito novos episódios passam-se em 1987, quatro anos depois dos eventos da primeira temporada, e vão focar-se na batalha final com Vecna (monstro e principal antagonista da série), numa altura em que a cidade se encontra em quarentena militar.

De acordo com a Netflix, personagens como Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) vão ter de se unir para combater Vecna nesta última fase. "A batalha final está prestes a começar, e [os protagonistas] terão de enfrentar uma escuridão mais poderosa e letal do que nunca. Para acabar com este pesadelo, terão de estar todos juntos, uma última vez", lê-se na descrição oficial.

Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a primeira temporada foi lançada em 2016 e desde que estreou já ultrapassou os mil milhões de horas assistidas, tendo batido o recorde de estreia de série em língua inglesa mais vista em 2022 (esse recorde foi ultrapassado no mesmo ano pela série Wednesday). O sucesso refletiu-se também nas nomeações e prémios que arrecadou desde a estreia: no total, as quatro primeiras temporadas de Stranger Things foram nomeadas para quatro Globos de Ouro e 57 prémios Emmy, tendo sido distinguida com 12 Emmys.

"Eles não estão a viver uma vida normal. Nada em Hawkins é normal agora... a sua liberdade de movimento está restringida e há câmaras de vigilância por todo o lado. Portanto, não só estão ativos, como a sua vida quotidiana é tudo menos normal", diz Matt Duffer sobre os novos episódios, em comunicado. "Esta temporada começa a todo o vapor desde o início", revela ainda Ross Duffer.

A última temporada vai chegar à Netflix em três partes: quatro episódios a 27 de novembro, três episódios a 26 de dezembro e o episódio final a 1 de janeiro.