Mesmo retirada da vida pública, Isabel II bateu mais um recorde

O seu reinado é agora o terceiro mais longo de sempre, depois de ter ultrapassado Juan II do Liechtenstein. Dentro de um mês baterá mais um recorde.

Na manhã da última segunda-feira, 9, no seu 70.º ano e 92 dias no trono, Isabel II, de 96 anos, bateu mais um recorde ao superar o príncipe Juan II do Liechtenstein, cujo reinado durou 70 anos e 91 dias, entre 12 de novembro de 1858 e 11 de fevereiro de 1929. O reinado de Isabel II de Inglaterra é agora o terceiro mais longo da história.