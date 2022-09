Rainha Isabel II falha mais um evento histórico

Problemas de mobilidade continuam a afetar a condição da rainha que, recentemente, só esteve presente no primeiro e último dia do Jubileu, à janela. Foi também substituída pelo filho, princípe Carlos, no parlamento e já anunciou que vai nomear o primeiro-ministro no Castelo de Balmoral, na Escócia e não em Buckingham.