Depois de adiada durante largos meses por causa da pandemia, no passado dia 8, realizou-se a cerimónia de proclamação do príncipe Akishino, de 54 anos, irmão mais novo do Imperador Naruhito, de 60, como primeiro na linha de sucessão ao milenário trono do Crisântemo. No ano passado, o ex-imperador Akihito, de 86 anos, abdicou em favor do filho mais velho, por motivos de saúde. Naruhito, casado com a imperatriz Masako, conhecida como a princesa triste, só tem uma filha, Aiko, de 18 anos, que não pode ser herdeira do trono, sendo assim o irmão do imperador.A proclamação de Akishino era para ter sido a 19 de abril e estava previsto que se celebrasse com grandes festejos, mas a covid-19 frustrou os planos. Finalmente, o evento realizou-se no palácio tokiota – com o príncipe vestido com o tradicional kimono da cor do açafrão ao receber para espada de guardião, o símbolo do seu novo estatuto como sucessor – mas foi tudo muito mais abreviado e austero do que é habitual para poder cumprir as regras sanitárias. Em vez de 350 convidados só puderam assistir 46 pessoas.O novo herdeiro do trono japonês é um dos membros mais extrovertidos da família real e não hesita em expressar os seus pontos de vista, por vezes polémicos, sobre o papel da monarquia e a necessidade de a adaptar ao Japão moderno – as mulheres da família real não podem herdar o trono e se se casarem com plebeus deixam de pertencer ao núcleo. Depois de, em 2017, o pai, o imperador emérito Akihito anunciar que renunciava (o primeiro monarca japonês a fazê-lo em mais de 200 anos), uma iniciativa que sacudiu o sistema político nipónico, Akishino disse: "Acredito que as pessoas esperem de nós mudanças de acordo com a época". Em 2018, também se declarou partidário de que algumas cerimónias sintoístas incluídas no protocolo de sucessão real se pagassem com dinheiro da casa imperial e não com dinheiros do Estado. "A questão é se é apropriado utilizar dinheiro público para custear um acto religioso", disse, referindo-se ao ritual conhecido como Daijosai, a primeira comunicação entre o imperador recém-investido, neste caso o seu irmão, e os deuses sintoístas.Akishino nasceu no Palácio de Aoyama, em Tóquio. O seu nome é Fumihito, e o seu título na infância foi Príncipe Aya (Aya-no-miya). Foi educado no ensino primário e secundário de Gakushuin. Em abril de 1984, entrou para a Universidade de Gakushuin, onde se licenciou em Direito. Depois estudou zoologia, no St John's College, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e concluiu o doutoramento em ornitologia, em 1996. O título da sua tese de doutoramento foi "A Filogenia Molecular das aves selvagens, género Gallus, e a Origem Monofilética das aves domésticas". Fumihito conduziu uma pesquisa de campo na Indonésia entre 1993 e 1994. Apresentou a tilápia (espécie de peixe de água doce) como uma importante fonte de proteína. O príncipe é conhecido como "o especialista em peixe-gato", tem se organizado para manter e expandir os estudos da biologia marinha com o povo tailandês. Grande fã dos Beatles e um ávido jogador de ténis, foi um dos dez melhores jogadores em partidas de pares na região de Kanto, quando era estudante.A 29 de junho de 1990, o príncipe Fumihito casou-se com Kiko Kawashima, filha de um professor de Geologia da Universidade de Gakushuin. Conheceram-se quando ambos eram estudantes de Gakushuin. Assim como o seu pai, o príncipe Akishino não se casou com uma mulher da extinta nobreza japonesa ou de um dos ramos colaterais da família imperial. Com o casamento, recebeu o título príncipe Akishino e a autorização do Conselho de Finanças da Agência da Casa Imperial para estabelecer uma família. Tem três filhos – Mako, de 29 anos, Kako, de 26, e Hisahito, de 14, segundo na linha de sucessão ao trono, em quem estão depositadas todas as esperanças da dinastia. O seu nascimento pôs fim aos movimentos que se tinham iniciado pra tentar uma reforma no sistema e permitir que as mulheres possam tornar-se imperatrizes.Poucas são as informações sobre a impenetrável família imperial japonesa. No entanto, algumas publicações já referiram que os imperadores têm mais de 160 empregados, sendo que cada um se encarrega de uma tarefa única, pré-estabelecida, ou seja, os que limpam o pó não podem lavar o chão. Devido aos problemas de saúde do imperador emérito Akihito, que lhe foi diagnosticado um cancro na próstata há uns anos, do qual recuperou, e mais tarde problemas cardíacos, são quatro os médicos de serviço permanente no palácio. Mas o séquito desta família não fica por aqui: só a Agência da Casa Imperial, que é o órgão governamental, responsável por questões do Estado relativas ao trono e que controla o protocolo, a agenda diária e segurança dos seus membros, tem cerca de 1500 funcionários. Os gastos anuais com a família imperial japonesa é o triplo da Casa Real britânica.Todos os membros da família são controlados como marionetas pela Agência Imperial. Mas a maior vítima tem sido a princesa Masako. Quando se casou com o príncipe herdeiro Naruhito, em 1993, o choque com o protocolo da mais antiga monarquia do mundo e a pressão de garantir um herdeiro foi tão grande que entrou em depressão até hoje. Depois de ter sofrido um aborto, antes de engravidar pela segunda vez, a princesa passou a ter um dos melhores obstetras à sua cabeceira durante 24horas para que nada falhasse. Masako era uma mulher emancipada, formada em Oxford e Harvard, tornou-se prisioneira do trono do crisântemo. Não está autorizada a ter vida profissional e social. Não tem direito a escolher a sua roupa nem a telefone particular: os seus contactos são feitos e recebidos pelos funcionários da Agência.