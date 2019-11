O comportamento de Meghan Markle está a causar cada vez mais mal-estar entre a família real britânica. E se o príncipe Harry sai em defesa da mulher em público, em privado a realidade é bem diferente.De acordo com a revista In Touch, o casal envolveu-se recentemente numa acesa discussão, durante a qual o neto da rainha Isabel II acusou a ex-atriz de ser responsável pelo afastamento da família, nomeadamente do irmão, William Meghan, por sua vez, sente que abandonou a sua vida e carreira nos Estados Unidos para viver um ‘conto de fadas’ que acabou por ser tudo menos cor-de-rosa. No final, a briga foi tão feia que a duquesa acabou por sair de casa com o filho, Archie , de cinco meses, numa clara ameaça ao marido.Na capa da revista - que tem o título A briga para acabar com todas as brigas! - é ainda possível ler que a rainha Isabel II, cansada de ver a mulher do neto quebrar o protocolo, já fez um ultimato a Meghan Markle. E ainda que o príncipe William alertou o irmão para o comportamento da cunhada, mesmo sabendo que isso podia afetar a relação entre os dois, por sentir que Harry "não está feliz".Desde o início que a duquesa de Sussex mostra dificuldade em lidar com as críticas dos media. Mas agora, sem o apoio da família, sente-se cada vez mais sozinha.A situação piorou depois de Harry ter denunciado que a mulher estava a ser alvo de bullying por parte da imprensa e de anunciar que ia processar o ‘Mail on Sunday’ por este ter divulgado uma carta escrita à mão por Meghan endereçada ao pai. E o pior é que decidiu fazê-lo contra a vontade dos seus conselheiros e sem consultar o pai, o príncipe Carlos.Este, por sua vez, já se mostrou desagradado com o facto de os filhos terem deixado a norte-americana interferir na sua relação.Como se isso não bastasse, está a ser escrita uma biografia não autorizada de Meghan Markle e o casal mostra-se apreensivo com o que o livro poderá revelar.Entretanto, os duques de Sussex vão tentar afastar-se das luzes da ribalta de forma a salvar o casamento e, ao mesmo tempo, proteger o filho do assédio da imprensa.Contudo, isso pode implicar a mudança para os Estados Unidos, onde o casal pretende comprar uma casa. O próximo Dia de Ação de Graças (28 de novembro) será passado na companhia da mãe de Meghan, Doria Ragland, na Califórnia, onde deverão visitar alguns imóveis.