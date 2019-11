Pela primeira vez, Meghan Markle participou na 91ª cerimónia Field of Remembrance, uma cerimónia que tem como objetivo homenagear todos os militares que lutaram pelo país, ao lado do marido, o príncipe Harry

Para a visita oficial, a duquesa de Sussex , de 38 anos, escolheu um look que recebeu largos elogios. Meghan optou por um visual discreto com um sobretudo azul-escuro da Sentaler, no valor de 1600 euros, conjugado com umas botas de cano alto de Tamara Mellon, que custam cerca de 720 euros.