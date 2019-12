As tradições de Natal que Meghan e Harry vão quebrar este ano

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram em outubro que se iam afastar da vida pública a partir do meio de novembro para passarem tempo com o seu filho, Archie. E por isso mesmo, vão ignorar algumas tradições de Natal da família real.De acordo com a Marie Claire, o duque e a duquesa de Sussex foram passar o Dia de Ação de Graças aos Estados Unidos, com a mãe de Meghan, sendo que não vão acompanhar a família real na sua viagem anual a Balmoral. É previsível que se mantenham do outro lado do Atlântico até ao início do próximo ano.Não estando no Reino Unido nesta época festiva, o casal vai perder várias tradições como a caminhada até à Igreja de Santa Maria Madalena na manhã de Natal, onde vários fãs costumam aguardar pela família real. A tradicional troca de prendas na véspera de Natal também vai ficar pela metade, com três membros da família ausentes.Ainda assim, e com a presença do pequeno Archie, qualquer que seja o plano de festas irá ser cheio de alegria.