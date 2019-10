O príncipe Harry processou o jornal inglês Mail e criticou a imprensa britânica por considerar que estão a ser praticados atos de bullying contra a sua mulher, a duquesa de Sussex, Meghan Markle.

De acordo com o jornal The Guardian, através de um comunicado, o duque considerou "implacável" o comportamento noticioso que o meio de comunicação social adotou.

"Infelizmente, a minha mulher tornou-se numa das mais recentes vítimas de um tabloide britânico", pode ler-se. O meio em questão "realiza campanhas contra vários indivíduos sem pensar nas consequências, uma campanha implacável que se intensificou ao longo do ano passado" durante a gravidez e o nascimento de Archie, filho de Harry e Meghan.

O comunicado do príncipe surge dois dias depois de o casal ter aberto um processo contra um jornal sediado em Inglaterra.

Numa mensagem enviada à revista People, Harry dá conta de que o casal deu início, no passado domingo, a "um processo judicial contra o Mail e a Associated Newspapers, empresa que o gere". O processo surge devido a uma "publicação intrusiva e ilegal de uma carta privada escrita pela Duquesa de Sussex".

De acordo com as declarações do príncipe, o jornal publicou parte dessa carta, escrita à mão e enviada ao pai de Meghan. O meio de comunicação social em causa, segundo Harry, publicou "histórias falsas e deliberadamente depreciativas" sobre ele e Meghan.



O artigo onde constam fotografias da carta continua online e data de fevereiro de 2019.

"Dada a recusa da Associated Newspapers em resolver o problema de forma satisfatória, iniciámos um processo com o objetivo de resolver esta violação de privacidade e de direitos de autor", refere a mensagem de Harry.