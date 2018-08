A frota de veículos que a marca Rolls-Royce produziu para a família real inglesa vai a leilão no dia 8 de Setembro. Os oito automóveis foram montados de acordo com as necessidades pessoais de cada rei, rainha e príncipe, pelo que representam pedaços históricos únicos.

Um dos carros que vai a leilão, o mais antigo e que se espera ser o mais valioso, é o Phantom IV de 1950. A casa de leilões de Bonhams estima que as licitações rondem os 2,2 milhões de euros. Este veículo esteve ao serviço da família real por quatro décadas e foi usado em muitas viagens dentro e fora de Inglaterra. É um modelo semelhante ao que Meghan Markle usou no dia do casamento com o princípe Harry.

Outra das viaturas que se espera que leve os licitadores a abrirem os cordões à bolsa, é o Rolls-Royce Phantom V. A casa de leilões considera que o valor de venda será de 1,7 milhões de euros. Este carro foi o transporte escolhido em muitas visitas de Estado da rainha Isabel II e o seu marido Filipe, Duque de Edimburgo.

Para atrair a atenção dos coleccionadores estará também à venda o o Rolls-Royce Centenary Silver Spur Saloon, de 1985. Foi um veículo muito utilizado pela princesa Diana e tem a particularidade de ter sido o 100.000º Rolls fabricado.

Todos os oito modelos da marca britânica, que foram cedidos à família real, serão leiloados pela Bentley.