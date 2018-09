É para o menino e para a menina. Foi com essa ideia de criar peças sem género que Miguel Marques da Costa, de 25 anos, decidiu criar a C.R.T.D. (lê-se Curated), uma marca familiar que está a fazer tanta sensação que até já a Madonna se rendeu. "Foi uma surpresa. Fiquei de boca aberta. Foi através de um amigo em comum que lhe ofereceu e depois ela arranjou mais. Não estava à espera era de ver uma fotografia", diz à SÁBADO o empresário.

Tudo começou em Malindi, a mais de 500 quilómetros da capital do Quénia, Nairobi. Miguel, que estudou gestão hoteleira, foi passar o ano novo com uns amigos. Estávamos em 2014 e nessa altura, trabalhava numa empresa de promoção de eventos, mas enquanto estava de férias, o projecto em Portugal foi cancelado.



Depois deste acaso, surgiu outro. "Estava em casa de um amigo que precisava de fazer toalhas de piscina para um hotel, ouvimos falar de uma fábrica a cerca de 20 minutos de avião de onde estávamos e fomos. Eu que, supostamente, ia só acompanhar, acabei por me apaixonar pelos tecidos e padrões e pedir que me fizessem quatro camisas para mim", recorda Miguel. Trouxe quatro camisas para Portugal e foi um sucesso imediato entre amigos e familiares. Hoje tem uma loja online e vende peças no Museu do Arroz, na Comporta.



