Lewis Hamilton vende coleção de carros de luxo. Saiba quanto vale

Em entrevista em Baku, no Azerbaijão, o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 confirmou que decidiu vender todos os veículos da sua garagem.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Aos 40 anos, Lewis Hamilton decidiu vender toda a sua coleção de automóveis de luxo, avaliada em 15 milhões de euros. Entre as ‘bombas’ estava um Ferrari Purosangue, um Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh assinada por um ex-designer da Louis Vuitton e Off White e o hipercarro da Pagani Zonda 760.

Em entrevista em Baku, no Azerbaijão, o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 confirmou que decidiu vender todos os veículos da sua garagem. “Hoje estou mais focado na arte”, justificou o britânico.

Hamilton revelou ainda à imprensa que o único automóvel que compraria, atualmente, seria o clássico Ferrari F40, por ser “uma verdadeira obra de arte”.

Além de colecionar peças artísticas, o piloto entretém-se com a música (toca guitarra e piano), com o surf e a praticar esqui.