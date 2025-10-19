Sábado – Pense por si

Social

Lewis Hamilton vende coleção de carros de luxo. Saiba quanto vale

CM 10:19
As mais lidas

Em entrevista em Baku, no Azerbaijão, o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 confirmou que decidiu vender todos os veículos da sua garagem.

Aos 40 anos, Lewis Hamilton decidiu vender toda a sua coleção de automóveis de luxo, avaliada em 15 milhões de euros. Entre as ‘bombas’ estava um Ferrari Purosangue, um Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh assinada por um ex-designer da Louis Vuitton e Off White e o hipercarro da Pagani Zonda 760.

Lewis Hamilton aliena coleção de carros por valor elevado
Lewis Hamilton surge com boné da Ferrari após vender coleção de carros
Lewis Hamilton vende coleção de carros
Lewis Hamilton vende coleção de carros de luxo por 15 milhões de euros
Lewis Hamilton aliena coleção de carros por valor elevado
Lewis Hamilton surge com boné da Ferrari após vender coleção de carros
Lewis Hamilton vende coleção de carros
Lewis Hamilton vende coleção de carros de luxo por 15 milhões de euros

Em entrevista em Baku, no Azerbaijão, o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 confirmou que decidiu vender todos os veículos da sua garagem. “Hoje estou mais focado na arte”, justificou o britânico.

Hamilton revelou ainda à imprensa que o único automóvel que compraria, atualmente, seria o clássico Ferrari F40, por ser “uma verdadeira obra de arte”.

Além de colecionar peças artísticas, o piloto entretém-se com a música (toca guitarra e piano), com o surf e a praticar esqui.

Artigos Relacionados
Tópicos Esqui Arte e entretenimento Corrida de automóveis Automóvel Lewis Hamilton Azerbaijão Baku Zonda Louis Vuitton Fórmula 1
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

O paradoxo FET

Importa recordar que os impostos são essenciais ao funcionamento do Estado e à prossecução do interesse público, constituindo o pilar do financiamento dos serviços públicos, da justiça social e da coesão nacional.

Menu shortcuts

Lewis Hamilton vende coleção de carros de luxo. Saiba quanto vale