Demitida editora da revista que publicou entrevista com Schumacher através de IA

Revista pediu desculpas à família do antigo campeão de Fórmula 1, que sofreu um acidente grave em 2013 com lesões cerebrais. Entrevista apresentada como a primeira desde o acidente foi criada por inteligência artificial.

A revista alemã que fez capa com a primeira entrevista do antigo campeão de fórmula 1 Michael Shumacher depois do acidente em 2013 despediu a editora responsável pela peça que afinal foi feita com recurso a inteligência artificial (IA).







A revista Die Aktuelle pediu entretanto desculpas à famílias do piloto, que em 2013, num acidente de ski sofreu graves lesões cerebrais e que não é visto desde então.Na capa da edição desta semana a revista escrevia que esta era a primeira entrevista de Shumacher e num segundo destaque referia "parecia ilusoriamente real". Ao longo do artigo ficava claro que as supostas respostas tinham sido geradas por IA.O programa de IA utilizado foi o charatcter.ai. Entre as respostas geradas por este programa estava uma que referia: "A minha mulher e os meus filhos são uma bênção para mim e sem eles não teria conseguido. Naturalmente eles também estão muito tristes, pela forma como tudo aconteceu."Na sexta-feira, a família do sete vezes campeão do mundo anunciou que ia processar a revista. No sábado, a publicação emitiu também um pedido de desculpas: "Este artigo de mau gosto e enganador nunca devia ter sido publicado. Não corresponde ao nível de jornalismo que nós - e os nossos leitores - procuramos".A chefe de redação da revista, Anne Hoffmann, que ocupava o cargo desde 2009, foi demitida.Desde que sofreu o acidente, Michael Shumacher foi colocado em coma induzido e apenas voltou para casa em 2014. O seu estado de saúde permanece privado. Shumacher estava reformado das corridas desde 2012.Num documentário da Netflix, em 2021, a mulher do piloto Corinna disse: "Vivemos todos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para melhorar o estado de saúde de Michael e garantir que ele está confortável e fazer com que ele sinta que é parte da nossa família".