Revista fez 'entrevista' a Schumacher através de IA. Vai ser processada

A família de Michael Schumacher vai processar uma revista semanal alemã que publicou uma "entrevista" com o piloto de Fórmula 1 gerada através de inteligência artificial.







Die Aktuell

O sete vezes campeão de Fórmula 1 não é visto em público desde dezembro de 2013, quando sofreu uma lesão cerebral grave enquanto praticava esqui nos Alpes franceses, mas a última edição da Die Aktuell tinha uma imagem de Michael Schumacher na capa e a manchete afirmava: "Michael Schumacher, a primeira entrevista".Durante quase os últimos dez anos, a família tem protegido a sua privacidade limitando o número de pessoas que tem contacto com Schumacher e divulgando poucas informações sobre o seu estado de saúde.Na "entrevista", lêem-se declarações como: "A minha vida mudou completamente desde o acidente. Foi uma época horrível para a minha esposa, os meus filhos e toda a família", ou "fiquei tão gravemente ferido que fiquei meses numa espécie de coma artificial, porque senão o meu corpo não teria aguentado tudo".A Reuters entrou em contacto com um porta-voz da família que avançou que as declarações publicadas serão alvo de ações legais uma vez que as declarações pareciam "enganosamente reais". Apenas no interior da revista era possível saber que as supostas citações foram produzidas com recurso a inteligência artificial.Em 2021, a Netflix publicou um documentário em que a esposa do piloto, Corinna Schumacher, referiu: "A família mora toda na mesma casa, fazemos terapia, fazemos tudo o que podemos para ajudar Michael e garantir que ele esteja confortável, e simplesmente fazê-lo sentir a nossa família, o nosso vínculo".Michael Schumacher referiu diversas vezes durante a sua carreira que "o privado é privado", pelo que Corinna defende: "É muito importante para mim que ele possa continuar a desfrutar da sua vida privada tanto quanto possível. Michael sempre nos protegeu e agora somos nós que temos de o proteger."