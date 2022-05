Charlene do Mónaco confessa que a sua saúde ainda é "frágil"

Numa rara entrevista, a mulher do príncipe Alberto desmentiu rumores de divórcio e elogiou o apoio do marido. Charlene esteve ausente do Mónaco durante meses, regressou em março, mas tem estado afastada dos deveres reais devido a uma "profunda fadiga geral".