Paris Hilton foi espancada em colégio interno e agora é ativista

O pesadelo é recorrente. Está a dormir e dois homens entram-lhe no quarto. Tentam agarrá-la, mas Paris Hilton consegue escapar aterrorizada. "Tenho insónias terríveis. Tenho medo de dormir." A confissão da socialite, bisneta de Conrad Hilton, fundador dos Hotéis Hilton, esconde uma história ainda mais assustadora. Paris Hilton diz que há campos para jovens nos Estados Unidos que são máquinas de tortura e terror.



No podcast Trapped in Treatment [presa no tratamento], que será divulgado em 2022, revela tudo. Além do seu testemunho, o programa vai revelar mais histórias de abusos e apresentar os estabelecimentos de ensino onde tudo acontece. E o que acontece parece tirado de um filme. É que o pesadelo recorrente de Paris foi realidade.



Num artigo de opinião no jornal The Washington Post, relata como foi mesmo raptada. Dois homens acordaram-na a meio da noite e levaram-na - com aval dos pais de Hilton - para um centro de tratamento. Estas escolas, como explica Paris, são colégios internos terapêuticos. "São campos ao estilo militar, estruturas de justiça juvenil, com programas de modificação de comportamentos." Só que tudo não passa de um negócio: estes centros para comportamentos problemáticos geram receitas de mais de 44 mil milhões de euros todos os anos. É contra este negócio que Paris se está a insurgir. Já no ano passado tinha revelado alguns dos abusos no documentário This is Paris. Agora foi ainda mais longe.