Jeremy Renner estava a ajudar o sobrinho quando teve acidente com limpa-neves

No primeiro dia deste ano, Jeremy Renner deu entrada no hospital depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neves. Agora, o relatório da polícia, veio confirmar que o ator estava a tentar proteger o sobrinho de ser atropelado.







Redes Sociais / @jeremyrenner

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeremy Renner (@jeremyrenner)

De acordo com a investigação, a que a CNN teve acesso, o sobrinho do artista ficou com um camião preso na neve e pediu ajuda ao tio para que o tentasse rebocar. Nesse momento, o limpa-neves onde Renner estava começou a "deslizar para um dos lados" e a "escorregar rua abaixo" tendo o ator saído do veículo "sem acionar o travão de emergência"."Quando percebeu que o aparelho estava a ir na direção do sobrinho (…) decidiu tentar travar ou desviar o limpa-neves (…) subindo para a cabine em movimento, sendo imediatamente puxado para debaixo do carro, ficando esmagado", pode ler-se no documento.O relatório da polícia de Nevada, nos Estados Unidos, refere ainda que o veículo apresentava "alguns problemas mecânicos", como o facto da luz de travagem "não estar a funcionar", mas a perícia indicou que estas não eram questões determinantes no caso, defendendo que "o travão teria impedido o acidente".Ficou ainda claro que, depois do acidente, o sobrinho do ator prestou-lhe assistência e chamou ajuda tendo explicado ao serviço de urgência que o tio apresentava "extremas dificuldades em respirar" e que tinha "o lado direito do tronco completamente esmagado".Renner acabou por ser levado de helicóptero para o hospital, onde ficou internado durante mais de duas semanas e teve de ser submetido a pelo menos duas cirurgias . Uma vez que ficou provado que tudo não passou de um acidente, o caso foi dado como arquivado esta sexta-feira.