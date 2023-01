Jeremy Renner encontra-se em estado crítico depois de ter um acidente

Autoridades do Nevada esclareceram que o artista sofreu um acidente com um limpa-neves na sua residência.

O ator Jeremy Renner foi hospitalizado, este domingo, depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neves. O artista teve de ser transferido para o hospital de helicóptero e estará agora a receber cuidados médicos.







REUTERS/Lucas Jackson

De acordo com a informação avançada pelo seu manager ao The Hollywood Reporter, Renner está acompanhado pela família e encontra-se numa "condição crítica, mas estável".As autoridades de Washoe, no Nevada, deram conta de que o acidente ocorreu este domingo de manhã enquanto o artista limpava a neve na sua residência e avançaram que já foi aberta uma investigação para apurara a causa do desastre.Jeremy Renner é um dos atores mais requisitados de Hollywood, tendo estado já duas vezes nomeado para os Óscares. Entrou em filmes como Missão Impossível: Operação Fantasma, Avengers: Endgame e O Legado de Bourne. Mais recentemente protagonizava Hawkeye, uma minissérie da Marvel transmitida na Disney+.