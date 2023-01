Jeremy Renner foi operado duas vezes, mas continua em estado crítico

Jeremy Renner, ator de vários filmes da Marvel, foi operado duas vezes esta segunda-feira, 2, por ter sofrido um "trauma torácico e lesões ortopédicas" no acidente em que se viu envolvido com um limpa-neves.







REUTERS/May James

A sua assessora, Samantha Mast, confirmou que o ator de 51 anos se encontra em estado crítico, mas estável, e que está internado nos cuidados intensivos de um hospital no estado norte-americano do Nevada, onde se situa a sua casa de Reno. Num comunicado, a mesma assessora refere que "a família de Jeremy quer expressar a sua gratidão aos incríveis médicos e enfermeiras que cuidaram dele" mas também ao "Corpo de Bombeiros e Resgate de Truckee Meadows, ao xerife de Washoe, à presidente de Reno, Hillary Schieve, e às famílias Carano e Murdock".O ator norte-americano foi levado de helicóptero para o hospital no domingo, após um acidente que ocorreu enquanto limpava a neve que cercava a sua casa, para que a sua família conseguisse sair. Jeremy Renner foi a única pessoa envolvida no acidente e o xerife de Washoe, Darin Balaam, já afirmou que o caso está a ser investigado.Samantha Mast referiu que a família do ator se encontra "tremendamente impressionada e agradecida pela manifestação de amor e apoio por parte dos seus fãs".O ator vive há anos numa casa no condado de Washoe, área no norte do Nevada que passou por fortes nevões na véspera de Ano Novo. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade de inverno para o passado fim de semana na área.