5 razões para ir ver Black Panther: Wakanda para Sempre

08 de novembro Íris Fernandes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

Angela Bassett, nomeada para Óscar de Melhor Atriz no biopic de Tina Turner, é a rainha de Wakanda

Angela Bassett, nomeada para Óscar de Melhor Atriz no biopic de Tina Turner, é a rainha de Wakanda

Antes do auge do Universo Cinematográfico da Marvel [UCM], que aconteceu com Vingadores: Endgame, existiu Black Panther. Realizado por Ryan Coogler, o filme obteve uma unanimidade (ou quase) de boas críticas sem paralelo em produções de super-heróis e uma excelente receção comercial, sendo até nomeado para Melhor Filme nos Óscares de 2019.