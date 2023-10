Jason Derulo acusado de assédio sexual pela cantora Emaza Gibson

O cantor Jason Derulo está a ser processado por Emaza Gibson, uma cantora que assinou contrato com a sua editora discográfica em 2021. A jovem acusa o norte-americano de ter rescindido o contrato, depois da artista ter negado um envolvimento sexual e recusado repetidos convites para jantar e beber álcool.







A queixa terá sido oficialmente apresentada na quinta-feira, 5 de outubro. No Tribunal Superior de Los Angeles, a jovem de 25 anos alegou que o cantor terá cometido crimes de assédio sexual, quebra de contrato, intimidação, violência e outros. Numa ocasião a cantora terá sido chamada a participar num ritual sexual chamado "pele de cabra e escamas de peixe", que envolvia o sacrifício de uma cabra e o consumo de cocaína.O astro norte-americano entretanto já negou as acusações de que é alvo, e diz até que são "completamente falsas e prejudiciais". Na sua conta de Instagram, Derulo afirmou estar "contra todas as formas de assédio" e garantiu ainda que está "empenhado em apoiar as pessoas que perseguem os seus sonhos".Já Emaza afirmou ao canal de televisão NBC News estar perturbada com a experiência. "Estou neste ponto da minha vida, é muito doloroso. Estou ansiosa, estou traumatizada. Já lidei com situações de trabalho desumanas", contou. Num comunicado, o advogado da jovem, Ron Zambrano, disse que o comportamento do cantor "era desprezível". "Ele não apenas quebrou promessas e contratos, mas as suas ameaças de danos físicos e avanços sexuais injustos, contra essa jovem que está apenas a tentar entrar na indústria, foram chocantes e ilegais."Além de Derulo, Emaza Gibson terá também processado o empresário Frank Harris, a editora Atlantic Records, e ainda a marca de Derulo, a Future History. De acordo com documentos judiciais, o cantor de 34 anos terá oferecido à jovem um contrato em agosto de 2021. Em novembro, as estrelas já trabalhavam em conjunto, mas em setembro de 2022 Emaza viu o seu contrato ser rescendido.