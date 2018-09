Insatiable: o que "a pior série da Netflix" tem a dizer sobre excesso de peso

Para pessoas com distúrbios alimentares, mudar de peso não é uma tarefa para um Verão, é um encargo para a vida. Para Patty foi coisa para três meses. Depois de um murro na boca, ficou obrigada a uma dieta líquida para recuperar o maxilar partido e isto foi mais imperativo do que anos de alimentação compulsiva: emagreceu, ganhou auto-confiança e achou que assim - magra - podia ser quem quisesse. Na sua escola secundária ninguém achou especialmente estranho ter passado de Fatty Patty [Patty gorda] a rainha de beleza, mas para o público da Netflix há nisto muita coisa errada.

O trailer da série Insatiable [insaciável], um original da Netflix, foi lançado em Julho e logo surgiram críticas nas redes sociais e uma petição online (que conta agora mais de 230 mil assinaturas) pedindo o cancelamento da série.



"Este não é um caso isolado", lê-se no texto da petição, "é parte de um problema muito maior e que todas as mulheres já enfrentaram nas suas vidas: avaliar o que valem em proporção com o seu corpo (...). Esta série perpetua não só a cultura tóxica da dieta, mas também a objectificação do corpo feminino."

Nessa altura, Debby Ryan, a protagonista da série, pediu uma hipótese a todos os que vêem o problema da estigmatização e discriminação de mulheres gordas: ela própria teve problemas com a imagem do seu corpo no passado e a criadora da série, Lauren Gussis, inspirou-se na sua própria história para criar a protagonista da série, garantia Ryan no Twitter.



"As cenas em que Patty tem mais peso não usam o seu tamanho como punchline e nunca justificam o abuso que ela sofre. (...) A solução está em identificar os agressores e dizer ‘isto não está correcto'", escreveu a actriz nesta rede social, apontando para a vontade da série fazer uma sátira à forma como os corpos femininos são alvo de escrutínio.



Relacionado James Cameron entrevista as estrelas Sabe como aspirar bem de pé? O português que faz efeitos especiais para Hollywood



Com a estreia da primeira temporada, a 10 de Agosto, todas as preocupações com o discurso sobre o excesso de peso encontraram a sua razão de ser. Ao mesmo tempo que a série vê a alimentação compulsiva como um impulso não apenas físico, mas uma luta psicológica - Patty justifica o que come com os comentários que ouve na escola e com uma mãe negligente -, passa frequentemente e ideia de que, com a atitude certa e força de vontade, é tudo controlável - é isto que Bob Armstrong (Dallas Roberts), advogado e treinador de raparigas em concursos de beleza, diz frequentemente a Patty. Ele próprio tem um passado semelhante ao de Patty e convence-a de que a sua vida começa agora que é magra.

No seu discurso (e também no resumo feito pelo trailler) fica claro que a primeira característica de uma pessoa gorda é ser gorda e que alguém magro é uma tábua rasa para ser o que quiser. Ouvem-se frases como "ser magro é mágico" e, quando Patty se quer vingar do homem que lhe partiu o maxilar, repensa tudo porque ele "foi o seu salvador".

As críticas - tanto feitas pelos espectadores quanto pela imprensa - atiram-na para o lugar de pior série original do Netflix de sempre. "O problema é que Insatiable não vê o distúrbio alimentar de Patty e Bob como uma doença ou algo que deve ser resolvido com ajuda profissional; olha para isto como um defeito da personagem que os leva a agir como seres humanos terriveis", escreve Aisha Harris, editora de televisão do New York Times.



Patty (Debby Ryan) e Bob (Dallas Roberts) de Insatiable Foto: DR

"Não é uma reflexão cuidada e humorada sobre a experiência de uma alimentação compulsiva; é pôr Deddy Ryan num fato de gorda e fazer piadas fáceis", escreve o Guardian.

Alguns olham para o exagero das personagens do Sul dos Estados Unidos (nos sotaques, guarda-roupa e considerações sobre a vida) e vêem o mérito de uma comédia em que tudo se torna absurdo, com uns quantos laivos de novela. Nada que traga Insatiable para à tona.

"Insatiable esforça-se muito para mandar umas piadas à parede, esperando que elas tornem a série numa sátira certeira sobre como a nossa sociedade rejeita os mais fracos - ou alguma coisa do género. Mas, com excepção de algumas tentativas finais, nenhuma das personagens ou piadas são suficientemente afiadas para transcender os seus próprios clichés", atira a Variety.

Nos Estados Unidos a preocupação com a discriminação de pessoas gordas - fat-shaming - não é recente (há movimentos como o Fat Underground que datam dos anos 70) e, apesar desta ter sido a primeira questão a ser levantada, com o visionamento da primeira temporada, outros movimentos sociais se sentiram atingidos.



Logo no primeiro episódio, Bob é falsamente acusado de ter assediado uma das raparigas que treina, num momento em que causas como o #MeToo são acusadas de serem exageros; ao longo de toda a série, a comunidade LGBT é feita de estereótipos - a lésbica que dá a entender que tem pêlos nos mamilos, os homens gay que adoram vestidos e penteados, a confusa cena em que Patty e uma mulher trans se cruzam na casa de banho e se compara uma rapariga num corpo masculino a uma pessoa com excesso de peso.



"Se alguém sabe o que é não sentir-se confortável na sua própria pele sou eu", diz-lhe a rapariga trans e, aí está outra vez, a insinuação de que, com um corpo gordo, ninguém pode ser ele próprio - só gordo.