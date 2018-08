Desencantamento, a nova série da Netflix, vem do passado

O mundo onírico das princesas e da magia está longe de ser um encanto ou sequer aceitável - a não ser que consideremos a fome, a peste e a guerra aceitáveis, diz-se algures nos primeiros episódios. Bean (com a voz da humorista Abbi Jacobson) é a princesa rebelde que luta com a frustração de não controlar o próprio destino. Ao seu lado segue um demónio que a leva a cometer crimes e a desobedecer ao pai. O binómio secular bem e mal é, contudo, mais complexo: o demónio Luci (Eric Andre, humorista) é, afinal, um bom amigo, e o ser bom e ingénuo Elfo (Nat Faxon, actor) tem um fascínio pelo mal, depois de ter desistido da vida sempre feliz no reino dos elfos para experimentar as agruras que viessem - porque cantar, comer doces e brincar pode criar um vazio emocional.



No final das contas, a série é sobre "a vida e a morte, amor e sexo, e sobre como conseguir rir num mundo cheio de sofrimento e idiotas, apesar do que dizem os mais velhos, os feiticeiros e outros imbecis", resumiu Matt Groening no comunicado de imprensa em que a Netflix anunciava a série, há um ano. Isto tudo num reino que até começou com boas intenções, quando o baptizaram de Dreamland.

Uma princesa está prestes a assinar um contrato de casamento para firmar a aliança entre um reino rico e outro com tradição mas sem dinheiro nem magia. "Estamos reunidos neste edifício despropositadamente grande, pensado para nos fazer sentir pequenos e inadequados", diz a sacerdotisa de uma religião "que ainda está nos seus primórdios". A Era Medieval e a fantasia que lhe foi associada em ficções tolkianas são o cenário da nova série de Matt Groening, o criador de The Simpsons e de Futurama. É a sua única série dos últimos 20 anos e a Netflix comprou-lhe os primeiros 20 episódios. A primeira temporada fica disponível na plataforma a partir de sexta, 17 de Agosto.Um dos teasers da série que circula na Internet fala de presente, passado e futuro como se a missão de Groening fosse cobrir a história da Humanidade: deu-nos o tempo presente em The Simpsons (1989) - embora sejam famosas as profecias concretizadas que os bonecos amarelos lançaram; dez anos depois, preocupou-se com o futuro quando lançou Futurama, a série de animação sobre o século XXXI em Nova Iorque - ou antes "Velha Nova Iorque" - onde persistem as preocupações ambientais e a Internet se tornou uma amálgama de vídeos e salas de chat pornográficos. Agora, finalmente, o passado.Em boa verdade, Groening está sempre a falar sobre o presente - mais talvez do que de um "género humano" que se busca em muitas histórias fantásticas ou de ficção científica. O exercício de comentar a actualidade ocidental continua em piadas e comentários anacrónicos, ora num grupo de bandidos que faz questão de deixar claro que não discrimina vítimas segundo o género, apesar de "o mundo do crime ser muito masculinizado", ora num rei que encara o conceito de adolescência na filha problemática.