"Foi amor à primeira vista para os dois", afirmou namorada de Ronaldo em entrevista.

Georgina Rodríguez contou, em entrevista à revista Elle Itália, como conheceu Cristiano Ronaldo e desvendou o seu dia-a-dia. Ambos cruzaram-se pela primeira vez em 2016, dentro da loja em Madrid onde Georgina era funcionária. "O meu primeiro encontro com Ronaldo foi na Gucci, onde trabalhei como vendedora. Dias depois voltámos a ver-nos num evento de outra marca e foi quando pudemos falar num ambiente relaxado, fora do meu ambiente de trabalho. Foi amor à primeira vista para os dois", relatou.



Os dois são pais de Alana Martina, que se juntou aos outros três filhos de Ronaldo. Georgina diz que o seu dia começa com os quatro filhos, a "acordar as crianças, vesti-las e tomar juntos o pequeno-almoço". "Dedico-lhes a manhã, brincamos juntos e ajudo-os a crescer. Depois comemos e descansamos para dedicar um pouco de tempo ao ginásio, aos treinos e, às vezes, ao spa. Antes de dormir gostamos de ver documentários", contou.



"O lar é onde está a minha família. O lugar onde sou mais feliz é no meu lar, com os meus filhos e o meu namorado. A nossa casa é o nosso refúgio, o nosso templo construído com tanto amor", frisou.



Diz que se dá bem com Ronaldo porque ambos "muito combativos e perseverantes". "Nunca nos rendemos", garantiu. Georgina tem "muito orgulho" no craque português e afirma que assiste aos jogos sempre que possível.



Apesar da fama e da riqueza, Georgina assinalou que quer que os filhos tenham noção "das dificuldades da vida". "Não quero tê-los dentro de um castelo, que eles vivam de privilégios, mas sim educá-los. Quero que vejam o muito afortunados que são e que aprendam a viver com respeito, humildade e que sejam conscientes, que apreciem todas as pessoas que fazem parte das suas vidas. Porque também são essas as nossas origens. Sacrifício, dedicação, perseverança... São valores imprescindíveis na educação dos nossos filhos", concluiu Georgina Rodríguez.