Craque português saiu lesionado do frente a frente entre as seleções portuguesa e sérvia.

Cristiano Ronaldo voltou a não desiludir os fãs e publicou no Instagram uma imagem em que mostra a forma como recupera da lesão que sofreu no embate entre as seleções portuguesa e sérvia.



O craque português partilhou uma foto que está a dar que falar... pela pose em que se encontra.



Nesta, CR7 surge de pernas abertas - com um pé em cada banheira - com os seus abdominais em segundo plano. A roupa interior, claro, é da marca Cristiano Ronaldo.



"Last Session" - "Ultima Sessão", em português - foi a legenda escolhida por Ronaldo para acompanhar a imagem. Em 11 horas, a imagem já arrecadou mais de 4 milhões de "gostos".



O português falhou já um jogo da Juventus, contra o Empoli. A "Vecchia signora" venceu por 1-0.