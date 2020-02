Georgina Rodriguez foi uma das apresentadoras da terceira gala do Festival de Sanremo, o equivalente ao Festival da Canção em Portugal. A modelo, namorada de Cristiano Ronaldo, dançou tango e até alinhou numa brincadeira com o clube do futebolista.

O apresentador Amadeus, seu colega na gala e diretor artístico do festival, parecia ter uma camisola da Juventus por baixo do blazer, quando tirou um lenço do pescoço. Mas quando despiu o casaco, revelou que afinal a camisola era do Inter de Milão – mais precisamente do avançado Lukaku. Porém, Amadeus recebeu uma camisola da Juventus.

























Cristiano Ronaldo assistiu a tudo na primeira fila. A noite apresentada por Georgina Rodriguez foi vista por quase dez milhões de pessoas. Foi o melhor resultado em termos de share desde 1997.

Além de apresentar, Georgina também dançou o tango.





Roberto Benigni, ator e realizador italiano que recebeu o Óscar por A Vida é Bela, também participou no programa.