Família de Zé do Pipo contratou Bruxo de Fafe para desvendar desaparecimento do cantor

Cinco meses depois do desaparecimento de Zé do Pipo, um amigo e um familiar do cantor Nuno Baptista pagaram ao bruxo de Fafe para desvendar o mistério. O vidente foi a Peniche e já sabe o que aconteceu.

Um amigo de Zé do Pipo e um familiar do cantor contrataram Fernando Nogueira, o bruxo de Fafe, para este descobrir o que realmente aconteceu a Nuno Baptista, desaparecido desde novembro de 2018.



"Há três meses fui contactado por um amigo do Zé do Pipo e, a seu pedido, comecei a fazer as minhas orações, sobre as fotografias do Nuno, no meu escritório. Há duas semanas, esse amigo juntou-se a um familiar do Nuno e contrataram-me, pagando, para vir a Peniche fazer os meus rituais e descobrir o que se passou. Conclui hoje [quarta-feira, 3] o terceiro dos rituais e já sei como tudo aconteceu", assegurou o vidente, em exclusivo à revista TV Guia.



"Dívidas", "vergonha" e "uma briga violenta" estarão, segundo adianta Fernando Nogueira, na origem do suicídio de Nuno Baptista, de 40 anos.



"O Nuno teve uma briga violenta na véspera do dia em que se matou. Já tinha tido algumas brigas antes e tudo porque não havia dinheiro", revelou o médium nortenho.



No final do terceiro de três rituais que fez no pontão da praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, o local onde se acredita que Nuno Baptista terá posto termo à vida no passado dia 6 de novembro de 2018, o bruxo de Fafe descreveu à revista todos os pormenores sobre a morte do cantor - segundo o que diz ter percecionado do além -, incluindo um pormenor que envolve duas pedras.