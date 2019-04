Cicciolina, antiga deputada e estrela pornográfica, está na falência. Por isso, vai leiloar alguns pertences e vender a casa: trata-se de uma penthouse de 250 metros quadrados que tem em Cássia, Itália, onde viveu com um ganso chamado De Mita e uma tigre de Bengala.

Além dos objetos, também venderá experiências aos fãs, que poderão partilhar com ela um jantar, disputar um jogo de xadrez ou assistir a um concerto.

"Estou a vender o vestido verde, com a bandeira italiana, com o qual entrei no parlamento: do meu ponto de vista, em leilão, pode valer um milhão de euros", afirmou Cicciolina, cujo verdadeiro nome é Ilona Staller, à revista Vanity Fair.

De acordo com a mesma fonte, Ciccolina gastou todas as suas poupanças desde que a sua pensão como deputada do Partido Radical foi penhorada pelo Fisco. Tal ocorreu devido a despesas de condomínio que não foram pagas.

Além do vestido, Cicciolina vai vender lingerie e um piano que, segundo ela, vale 30 mil euros. Quem quiser poderá ainda comprar algumas das 50 imagens inéditas do projeto Made in Heaven, feito em parceria com o ex-marido Jeff Koons nos anos 90.



À Vanity Fair, Cicciolina disse que o seu sonho é "abrir um spa lindíssimo, com um tapete rolante, e depois um grande restaurante, um clube privado com o meu nome, e um hotel muito bonito".