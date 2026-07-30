A fúria do herói

Não valia a pena ter esperado tanto tempo. Ao fim de semanas em suspenso, o ministro da Administração Interna lá veio afirmar a sua integridade pessoal e defender o seu legado na Polícia Judiciária. O tom da conferência de imprensa de ontem bate certo com a sua imagem de polícia duro e eficaz. Nesse sentido, a comunicação correu-lhe bem, mesmo que as explicações tenham deixado pontas soltas: a contratação particular de um fornecedor da PJ foi uma imprudência, mas Luís Neves não recebeu favores nem lucrou com isso. A saga do atrelado foi uma forma expedita de resolver uma chatice, mas deixou um travo amargo a informalidade. O resto são papeladas menores sobre obras, licenciamentos e declarações de património que se resolvem com boa vontade e que, de qualquer modo, são mais para entreter burocratas do que para empatar homens de ação.

A veemência (até aquela fúria mal mastigada) com que o ministro se defendeu pode ter apaziguado a impaciência da opinião pública e resgatado alguma da sua autoridade política. Mas recordou-nos também que persistem em Portugal velhos problemas de incúria institucional e de excesso de improviso (veja-se a balbúrdia dos exames), muito voluntarismo e uma enorme fragilidade dos sistemas de gestão pública e de integridade ética no exercício de algumas das mais altas funções do Estado.

Podemos dar de barato eventuais irregularidades nas modificações à propriedade no Alentejo, que o ministro justificou com o desconhecimento das regras de proteção especial aplicáveis àquela zona. Mesmo que parte das obras venha a ser desfeita, para ser reposto o estado original do terreno, ninguém vê isso como muito mais do que uma chatice burocrática, num país em que tantas vezes os planos de ordenamento vinculam os pequenos proprietários a usos restritivos dos seus terrenos enquanto, para os grandes promotores, tudo se desenha à medida, atropelando-se, se necessário, quaisquer reservas agrícolas ou ecológicas.

O incumprimento na entrega das declarações de património também não comove ninguém. Ao explicar que não sabia e teve de ser alertado para essas obrigações, o ministro mostra não só uma falta de cuidado usual, mas pouco chocante por cá, como revela o falhanço corriqueiro das entidades de controlo em cumprirem o seu papel fiscalizador. Percebeu-se que o Tribunal Constitucional nunca terá sequer reparado que havia uma omissão por parte do então diretor nacional da PJ, empossado em 2018. E percebeu-se também que, entretanto, a criação da Entidade para a Transparência e a informatização do sistema de registo tiveram finalmente o mérito de gerar alertas que permitiram colmatar a falha, depois de litigada uma dúvida legítima sobre receios de segurança – que, de qualquer modo, a lei já acautelava, sem necessidade de pareceres ou discussões.

Sobra o famoso atrelado, que Luís Neves apresentou não como defeito, mas como virtude. Ao aceitar a oferta do empreiteiro amigo, a PJ poupou umas massas para destruir ou acondicionar os químicos apreendidos numa investigação de droga. Só não ficou claro como se garantiu a segurança dos materiais, fora da vigilância policial, nem como pôde tudo isto ser feito à revelia do processo em que a prova tinha sido apreendida, nem como a própria PJ parecia entretanto ter perdido o rasto a estes bens. Na altura resolveu-se, e nada mais importa.

A dado ponto da sua conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna revelou que não é um homem de papéis – e que, para burocracias, confia nos burocratas, sem se deter em detalhes. A intervenção de Luís Neves exibiu esta dicotomia tóxica, mas muito portuguesa, entre cumprir as regras e resolver problemas: quem cumpre não resolve, quem resolve não cumpre. Esta noção, de que as coisas só avançam com improviso e desembaraço, às vezes dentro, às vezes fora da legalidade, explica muitas das disfunções deste país – e é sintoma de um mal mais fundo.

Estamos todos resignados a que as instituições não funcionem. Nem para assegurarem à partida regras claras, iguais para todos e eficazmente fiscalizadas, no urbanismo e ordenamento do território. Nem para monitorizarem o património e interesses dos servidores públicos. Nem para guardarem provas apreendidas em processos criminais sem aceitarem favores de empreiteiros e desenrascanços informais. E se estamos resignados a que as instituições não funcionem, que venham ao menos alguns decisores todo-o-terreno para, no meio da bagunça, fazerem algum bem. Ao protestar a sua boa índole e fazer o elogio da gestão heroica que tanto mete pelo caminho como pelo atalho, Luís Neves pode ter-se saído bem da sua conferência de imprensa de ontem. O país, nem por isso.