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Ano negro na corte da Noruega

Sónia Bento
Sónia Bento 08 de junho de 2026 às 23:00

A princesa herdeira está gravemente doente a aguardar um transplante de pulmão, o filho dela está preso por 40 crimes e a saúde dos reis cada vez fragilizada

Não há nada que não aconteça na corte do Rei Harald V da Noruega, que atravessa um dos piores momentos da sua história. A tempestade combina um processo judicial de enorme gravidade e uma pressão mediática sem precedentes depois das revelações do caso Epstein que afetam diretamente a mulher do príncipe herdeiro Haakon, Mette-Marit, que está a aguardar um transplante pulmonar. A saúde dos reis Harald e Sonia está cada vez mais comprometida e o resultado é uma imagem de fragilidade institucional, que a imprensa norueguesa diz ser irreversível. Desde que assumiu o trono, em 1991, depois da morte do seu pai, o Rei Olavo V, que Harald V transmitiu uma imagem sóbria, discreta e com sentido de dever, mas o índice de popularidade da monarquia instituída na Noruega há mais de mil anos caiu de 81% para 55%. Todas as esperanças estão voltadas para a princesa Ingrid, de 22 anos, que estuda Relações Internacionais, em Sydney, na Austrália.

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