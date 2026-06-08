Ano negro na corte da Noruega

A princesa herdeira está gravemente doente a aguardar um transplante de pulmão, o filho dela está preso por 40 crimes e a saúde dos reis cada vez fragilizada

Não há nada que não aconteça na corte do Rei Harald V da Noruega, que atravessa um dos piores momentos da sua história. A tempestade combina um processo judicial de enorme gravidade e uma pressão mediática sem precedentes depois das revelações do caso Epstein que afetam diretamente a mulher do príncipe herdeiro Haakon, Mette-Marit, que está a aguardar um transplante pulmonar. A saúde dos reis Harald e Sonia está cada vez mais comprometida e o resultado é uma imagem de fragilidade institucional, que a imprensa norueguesa diz ser irreversível. Desde que assumiu o trono, em 1991, depois da morte do seu pai, o Rei Olavo V, que Harald V transmitiu uma imagem sóbria, discreta e com sentido de dever, mas o índice de popularidade da monarquia instituída na Noruega há mais de mil anos caiu de 81% para 55%. Todas as esperanças estão voltadas para a princesa Ingrid, de 22 anos, que estuda Relações Internacionais, em Sydney, na Austrália.